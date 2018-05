Grote hagelbollen, straten staan blank: onweer houdt lelijk huis in ons land

Het zat eraan te komen: de temperaturen neigen naar de dertig graden, dus wordt de atmosfeer onrustig. In de buurt van Maastricht werden al blikseminslagen en hagelstenen met een doorsnede tot 2 centimeter gemeld. Ook in Lanaken hagelde het al zo hevig dat auto’s zich er even aan de kant van de weg gezet hebben.

Nog tot tien uur vanavond geldt in zowat heel het land code geel volgens het KMI. Het is dus oppassen geblazen voor onweersbuien, nog de hele namiddag en avond lang. Net over de grens, in de omgeving van Maastricht, werden volgens stormchaser Wouter van Bernebeek al grote hagelbollen en enkele blikseminslagen gemeld.

In de omgeving van Lanaken staan meerdere straten blank door een regen- en hagelbui die zo fel was dat enkele bestuurders zich aan de kant van de weg gezet hebben omdat ze nauwelijks nog iets zagen. Misschien hoopten ze ook beschutting te zoeken tegen de hagelbollen onder de bomen, om deuken te voorkomen.

Video: 112MeldingenLimburg

Een forse onweersbui trekt actueel over Zuid-Limburg: meldingen van blikseminslagen en hagelstenen tot 2 cm doorsnede bij Maastricht en Valkenburg! #onweer Foto: Monique Biermans pic.twitter.com/Lnb9Cv13M5 — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) May 27, 2018