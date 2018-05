Colombianen trekken naar de stembus voor presidentsverkiezingen

In Colombia zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezing geopend. Bij de stembusgang van zondag gaat het ook om de toekomst van het historisch vredesakkoord met de linkse guerrillabeweging FARC.

Het internationaal bejubelde vredesproces is in het Colombiaanse land zelf hoogst omstreden. Favoriet Iván Duque van de rechtse partij Centro Democrático wil het akkoord op essentiële punten veranderen en de ex-rebellen belangrijke toegevingen ontnemen. Zijn sterkste tegenstander, Gustavo Petro uit het linkse kamp, wil het akkoord naleven.

President Juan Manuel Santos mag zich na twee ambtstermijnen geen kandidaat meer stellen. De populariteit van de Nobelsprijswinnaar van de Vrede (2016) is echter onder de twintig procent gezakt. In de eerste ronde van zondag zal wellicht geen van de zeven kandidaten de meerderheid behalen. De tweede en beslissende ronde tussen beide sterkste kandidaten is voor 17 juni gepland.