Brits Festival stilgelegd na twee vermoedelijke drugsdoden

De laatste dag van het Britse Mutiny Festival is afgelast nadat twee mensen zijn overleden. Vermoedelijk kwamen ze om na het nemen van drugs van slechte kwaliteit. Eerder waarschuwde de organisatie al voor “gevaarlijke en heel sterke” drugs die de ronde deden op de weide.

De laatste dag van het festival zou normaliter afgesloten worden door Craig David en Sean Paul, maar na de dood van twee festivalgangers besloot de organisatie het evenement stil te leggen. De slachtoffers zijn een 18-jarige vrouw en een 20-jarige man. Ze werden zaterdagavond plotseling onwel en zijn beiden in het ziekenhuis overleden.

Eerder had de organisatie via Twitter al gewaarschuwd voor “gevaarlijke, heel sterke en slechte” drugs die de ronde deden op het festival.

