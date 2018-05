KLM-piloot gearresteerd in Oslo nadat hij positief blies

Een piloot van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM Is in Oslo gearresteerd na een alcoholcontrole. Hij bleek te veel gedronken te hebben om nog te vliegen.

Volgens de Noorse krant VG gaat het om een mannelijke piloot, hij zou minstens twee weken vast blijven, aldus de krant. De luchtvaartmaatschappij laat weten “niet verder in te gaan op de zaak omdat er een onderzoek loopt. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat bij KLM geldt dat alcohol en vliegen nooit samengaan. Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit”, aldus een woordvoerster van de KLM aan De Telegraaf.

De verdachte heeft een advocaat in de arm genomen en zou beroep aangetekend hebben. Hoe de piloot betrapt werd is niet duidelijk.