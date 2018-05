Politieke chaos in Italië: Conte wil geen premier worden

De Italiaanse kandidaat-premier Guiseppe Conte trekt de stekker uit zijn poging een regering te vormen. Hij doet dat omdat de Italiaanse president Sergio Mattarella zijn veto stelt tegen een benoeming van de eurosceptische professor Paolo Savona (81) als minister van Economie.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van het besluit van Conte. Mogelijk worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

Op 4 maart werd de Italiaanse stembusgang nog gewonnen door de Vijfsterrenbeweging en de radicaal rechtse Lega. Zij hadden Conte naar voren geschoven als hun compromiskandidaat. Ook over zijn kandidatuur had president Mattarella aanvankelijk zijn twijfels, maar uiteindelijk kreeg de politiek onervaren jurist woensdagavond toch groen licht van het staatshoofd om een regering te vormen.

Al snel bleek zich echter een nieuw euvel aan te dienen. De Vijfsterrenbeweging en vooral de Lega maakten de afgelopen dagen duidelijk zij koste wat het kost Paolo Savona (81) willen op de bijzonder belangrijke post van Economie en Financiën. Mattarella bleef zich daartegen tot zondagavond verzetten, waarop Conte besloot de handdoek in de ring te gooien.

Wie is Savona?

Savona is een econoom met decennia bestuurlijke ervaring, zowel bij de Italiaanse nationale bank, bij de werkgeverslobby Confindustria, als in de regering, als minister van Handel en Industrie, in de vroege jaren negentig. Maar hij staat ook bekend als een zeer eurokritische econoom.

Zo is hij ervan overtuigd dat “Duitsland zijn visie op zijn rol in Europa sinds het einde van het nazisme niet heeft veranderd, ook al wil het die rol dan niet langer militair afdwingen.” De econoom noemt de euro ook zonder verpinken “een Duitse kooi”, die de koopkracht van de Italianen zou hebben gehalveerd. In 2015 was hij één van de ondertekenaars van een “praktische gids voor de uitstap uit de euro”. Een plan B is nodig, zo vindt Savona, om mogelijk uit de Europese eenheidsmunt te stappen, om te vermijden “dat Italië net zoals Griekenland eindigt”.

Om al die redenen is de Italiaanse president Mattarella erg bezorgd over de keuze voor Paolo Savona als toekomstig minister van Economie en Financiën, op een moment dat de nieuwe, onconventionele Italiaanse regering al zoveel argwaan opwekt op de internationale financiële markten, én in Europese regeringsmiddens.