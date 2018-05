Achttien namen, met daarbij ook één Belg: dit is het Team van het Jaar in de Champions League

De Champions League 2017-2018 zit erop na de finale tussen Real Madrid en Liverpool van zaterdagavond. Het hoeft daarom ook niet te verbazen dat verschillende spelers van beide teams het CL-Team van het Jaar haalden. In dat team van achttien spelers vinden we ook één Belg terug, namelijk Kevin de Bruyne (Manchester City).

Eindwinnaar Real Madrid is hofleverancier met maar liefst acht spelers in de achttienkoppige selectie, bijna de helft dus. Verliezend finalist Liverpool vaardigt drie spelers af. Bayern München en AS Roma, allebei halvefinalisten, hebben elk twee spelers in de selectie. Tot slot zien kwartfinalisten Manchester City, Juventus en FC Barcelona elk één speler in het team komen.

Alle 18 namen:

Doel: Keylor Navas (Real Madrid) en Alisson Becker (AS Roma)

Verdediging: Joshua Kimmich (Bayern München), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Virgil Van Dijk (Liverpool) en Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenveld:Kevin De Bruyne (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) en James Rodriguez (Bayern München)

Aanval: Edin Dzeko (AS Roma), Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) en Mohamed Salah (Liverpool)