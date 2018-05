Britse politie opent onderzoek naar doodsbedreigingen voor blunderende Liverpool-doelman

De 24-jarige Karius gooide in het begin van de tweede helft het leer tegen de voet van Karim Benzema, die zo simpelweg de ban brak. Ook bij het afstandsschot van Gareth Bale in de slotminuten ging de Duitse doelman niet vrijuit. Karius was tot tranen toe bewogen en excuseerde zich veelvuldig bij de supporters van Liverpool.

“Oneindig veel excuses”

Dat weerhield enkele fans er niet van om ernstige bedreigingen te sturen naar de keeper. Via sociale media kreeg Karius onder meer ook doodsverwensingen. De Britse politie neemt die berichten heel ernstig. “Elke boodschap zal onderzocht worden”, bevestigde een woordvoerder van de politie van Merseyside aan de Britse krant The Telegraph.

Karius excuseerde zich zondagochtend nog meer eens voor de twee enorme flaters. “Ik heb nog steeds niet kunnen slapen”, aldus de concurrent van Rode Duivel Simon Mignolet op Instagram. “De beelden blijven zich maar afspelen in mijn hoofd. Oneindig veel excuses aan mijn ploeggenoten, aan de fans en aan iedereen van de staf. Ik weet dat ik het verknald heb en jullie allemaal in de steek heb gelaten. Ik zou gewoon de tijd willen terugdraaien, maar dat gaat uiteraard niet. Het doet nog meer pijn, omdat de hele ploeg voelde dat Real Madrid te kloppen was. We deden lang mee voor de overwinning. Bedankt aan alle fans die mee zijn gekomen naar Kiev (waar de finale plaatsvond) en mij zijn blijven steunen, ook na de wedstrijd. Ik beschouw dat niet als vanzelfsprekend en het toonde me andermaal wat voor een grote familie we zijn. Bedankt en we zullen sterker terugkeren.”

