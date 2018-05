Gent - Als het van SP.A en Groen afhangt wordt in de vijftig Gentse basisscholen zittenblijven “afgeschaft”, net zoals in de eerste graag van het middelbaar. Dat staat in hun nieuwe verkiezingsprogramma. “Zittenblijven werkt vaak niet. Dat toont onderzoek aan. Er zijn alternatieven.”

