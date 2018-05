Bliksem slaat in op geboortehuis van gewezen Tourwinnaar

Zedelgem / Jabbeke - Een blikseminslag heeft het dak vernield van het dorpshuis De Pasterelle in Loppem. Ook op het huis waar wielrenner Romain Maes geboren werd, sloeg de bliksem in. Door schade aan een hoofdspanningscabine vielen de aanpalende serviceflats zonder elektriciteit.

Met een oorverdovende knal viel de bliksem zondagnamiddag omstreeks 17 uur in op het dak van dorpshuis De Pasterelle langs de Ieperweg in Loppem. De klap was zo hevig dat een groot aantal dakpannen naar beneden kwam. De schade is aanzienlijk en omdat er rook uit de laminaatvloer op de bovenste verdieping kwam bleef de brandweer lange tijd ter plaatse. Bovendien werd een hoogspanningscabine geraakt waardoor de aanpalende serviceflats zonder elektriciteit viel. De bewoners werden elders ondergebracht. De Pasterelle opende pas vorig jaar in maart de deuren in de voormalige pastorie. Het dienstencentrum van het Zedelgemse OCMW is een ontmoetingsplaats voor de mensen van Loppem. Tijdens het weekend kunnen ook de bewoners van de aanpalende serviceflats er terecht in het salon.

Geen gewonden

Op het moment van de blikseminslag zaten drie bejaarde dames in het salon te keuvelen. Ze liepen een hevige schrik op maar liepen geen letsels op. Ook op een woning langs de Gistelsteenweg in Zerkegem sloeg de bliksem in. De 100-jarige bewoonster Maria Degroote zat op dat moment bij de buren. “Gelukkig maar”, zegt haar zoon. “Anders was ze er wellicht niet meer. De elektriciteitskast viel door de blikseminslag uit de muur. Gelukkig ontstond er geen brand want anders was Jabbeke een stukje geschiedenis kwijtgespeeld. Dit is immers het geboortehuis van de legendarische renner Romain Maes, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1935. Mijn moeder was getrouwd met zijn broer.”