Pensioenexperte kondigt “aardverschuiving” aan voor ambtenaren: “Veel belangrijker dan schijndiscussie over zware beroepen”

De discussie over de zware beroepen is niet meer dan een “façade”. Dat zegt Ria Janvier, pensioenspecialiste aan de Universiteit Antwerpen en lid van de Academische Raad die pensioenminister Bacquelaine adviseert. “Veel belangrijker is het plan om de ambtenaren-pensioenen gelijk te schakelen met het pensioen van werknemers. Er komt een heuse aardverschuiving aan: iederéén moet langer werken.”

De discussie over de zware ­beroepen zit in een stroom­versnelling. Vorige week in de overheidssector – eerst was er een lijst, dan weer niet. ­Vandaag is het de beurt aan de privésector. Vakbonden en werkgevers komen samen om advies te geven over de criteria om als zwaar beroep erkend te worden.

“In al onze adviezen aan de regering hebben we de zware beroepen als absolute uitzonderingen gezien”, aldus Ria Janvier. Foto: Jan Van der Perre

Ria Janvier wordt er een beetje moedeloos van. Zij is pensioenspecialiste aan de Universiteit Antwerpen en lid van de Academische Raad voor de pensioenen. Die adviseert de regering in haar pensioenhervorming. “De discussie over de zware beroepen gaat niet over de kern van de zaak”, zegt Janvier. “Veel belangrijker is het plan van de regering om de ambtenarenpensioenen geleidelijk te harmoniseren met de pensioenen in de privésector. De regering heeft dat nooit zo uitdrukkelijk gecommuniceerd, maar dit is een aardverschuiving. De ambtenaren zullen veel langer moeten werken. Of zij al dan niet een zwaar beroep hebben, zal daar niet veel aan veranderen.”

Leraren

Ze geeft het voorbeeld van de leraren. “Zij hebben nu recht op een maximumpensioen na 41 jaar werken. In de toekomst zal een leraar diezelfde uitkering pas krijgen als hij op 66 of 67 jaar met pensioen gaat. En zo gaan alle ambtenaren hun broek scheuren, zware functie of niet. Dat is een ongelooflijke sociale achteruitgang voor de ambtenaren, maar intussen is iedereen met een schijndiscussie over de zware beroepen bezig.”

Janvier noemt het “schrijnend” dat de regering zonder overleg of debat de ene ingreep na de andere doet om de pensioenen gelijk te schakelen. Maar ook de vakbonden geeft ze geen applaus. Volgens haar zijn die alleen maar bezig met “hoogstens de meubelen te redden”.

“In al onze adviezen hebben we de zware beroepen als absolute uitzonderingen gezien”, aldus Ria Janvier. “Dat gaat om beroepen die de overlevingskansen beperken. Als bijvoorbeeld zou blijken dat brandweermannen minder lang leven door de gassen en rook die ze inademen, dan vallen zij daaronder. Maar leraren bijvoorbeeld niet. De vakbonden proberen nu via de omweg van de zware beroepen om de voordelen van het ambtenarenpen­sioen zo veel mogelijk te behouden. En dan krijg je zo’n lange lijst van zware beroepen. Het gevolg is wel dat de ambtenaren tegen de werknemers uit de privésector worden uitgespeeld. Er is een breder en vooral open maatschappelijk debat nodig.”

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), laat weten dat die “harmonisering” inderdaad bezig is. “Maar de pensioenuitkering gaat niet naar beneden voor de ambtenaren”, zegt zijn woordvoerder. “We trekken integendeel de uitkering voor de anderen op. Het minimumpensioen voor de zelfstandigen hebben we met 160 euro verhoogd, en dat van de werknemers met 90 euro.”