Moord op liefdesrivaal: kruisboog teruggevonden

Tielt - Vier weken na de kruisboogmoord is het wapen eindelijk terecht. Dat vernam onze redactie uit goede bron.

Verdachte Jordy V.D.S. schoot er begin deze maand zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) mee dood op de stoep voor diens woning. V.D.S. kon het niet verkroppen dat zijn vriendin en moeder van zijn kinderen, hem had laten staan voor Bjorn, de zoon van de slager die een grote zaak heeft in Tielt.

Waar het wapen precies werd gevonden, is niet duidelijk. Jordy V.D.S. beweerde dat hij de kruisboog tijdens zijn vlucht had weggegooid. Verschillende zoektochten van de politie leverden niks op. Maar nu is het wapen toch terecht.

De verdachte verklaarde dat hij de kruisboog vijf jaar geleden in Nederland zou hebben gekocht omdat hij die mooi vond. Hij verstopte het wapen al die tijd in zijn kast. Zelfs zijn vriendin zou niet geweten hebben dat hij het had.