Leandro Trossard was één van de absolute uitblinkers bij Racing Genk in de gewonnen partij tegen Zulte Waregem. Daarmee stelden de Genkenaren hun Europese ticket voor komend seizoen veilig. En dan mogen ook naaste familieleden achteraf wel eens meevieren. Trossard verscheen zo voor de Play Sports-microfoon met zoontje Thiago, en dat leverde schattige beelden op! Zou de jongste Trossard een carrière in de journalistiek overwegen?