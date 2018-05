Hoe kom je dat te boven als de hele wereld je blunder heeft gezien?

Je zal vandaag maar wakker worden als ­Liverpool-doelman Loris Karius (24). Zijn naam hangt voor de rest van zijn leven samen met de twee flagrante blunders die zijn ploeg zaterdag voor het oog van honderden miljoenen toeschouwers de Champions League-finale kostte. Of toch al zeker voor hemzelf. Want of je nu een grote fout maakt als presentator, als politicus of als sportman: er écht over geraken doe je nooit, zeggen psychologen. “Hij zal er nooit om kunnen lachen. Het een plaats geven, dat misschien wel.”