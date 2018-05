Rayo Vallecano keert na twee jaar terug naar Primera Division

Rayo Vallecano komt volgend seizoen opnieuw uit in de Primera Division, de hoogste voetbalafdeling in Spanje. De Madrileense voetbalclub verzekerde zich zondagavond op de voorlaatste speeldag in de Segunda Division van de promotie door met 1-0 te winnen van Lugo.

Met nog een speeldag te gaan voert Rayo Vallecano de stand aan met 76 punten. Huesca was al zeker van de promotie en volgt op een punt. Sporting Gijon (71 ptn) staat op de derde plaats, maar kan Huesca en Rayo Vallecano niet meer inhalen. Enkel de top twee promoveert rechtstreeks. De titelstrijd is wel nog niet beslecht.

Rayo Vallecano keert na twee seizoenen in de Segunda Division terug naar La Liga. “Los Franjirrojos” beginnen in augustus aan hun achttiende seizoen op het hoogste niveau. Rayo Vallecano wordt naast Real, Atletico, Getafe en Leganes de vijfde club uit Madrid in de Primera Division. Nooit eerder was de Madrileense vertegenwoordiging zo sterk.

De nummers drie tot zes maken via barrages uit wie het derde ticket voor La Liga krijgt. Momenteel zijn dat Gijon, Zaragoza, Cadiz en Valladolid, maar ook Osasuna, Numancia en Oviedo zijn nog niet uitgeteld. Deportivo La Coruna, Las Palmas en Malaga degraderen uit de hoogste Spaanse afdeling.