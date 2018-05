Toulouse blijft in Ligue 1, Ajaccio grijpt naast promotie

Toulouse speelt ook volgend jaar nog in de Ligue 1, de hoogste voetbalklasse in Frankrijk. De Zuid-Franse club moest tegen tweedeklasser Ajaccio barragewedstrijden afwerken om het verlengd verblijf te verzekeren. Nadat Toulouse een 0-3 zege had geboekt in de heenmatch op Corsica, won de club zondagavond ook de terugmatch met 1-0.

Toulouse was op de achttiende plaats geëindigd in de Ligue 1. Daardoor werd de rechtstreekse degradatie ontweken, maar moesten er wel nog barrages tegen een tweedeklasser gespeeld worden. De winnaar mocht naar de Ligue 1.

Ajaccio eindigde op de derde plaats in de Ligue 2. In de play-offs om de promotie werd Le Havre geklopt om het duel tegen Toulouse af te dwingen. De Corsicanen zullen nog minstens een jaar langer moeten wachten op een terugkeer naar de Ligue 1. Daar speelden ze voor het laatst in 2013-2014.