Leider populistische partij wil afzetting Italiaanse president

De leider van de populistische Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, wil dat het Italiaanse parlement president Sergio Mattarella afzet. Mattarella weigerde een minister te benoemen.

Di Maio zei in een telefonisch televisie-interview dat hij artikel 90 van de Italiaanse grondwet wil inroepen. Op die manier zou het staatshoofd kunnen beschuldigd worden van “hoogverraad” of “schending van de grondwet”.

“Door deze crisis naar het parlement te brengen, vermijden we dat ze zich verspreidt buiten het parlement”, zei hij later voor zijn aanhangers, die verzamelden in Fiumicino, in de buurt van Rome. “Met de Lega Nord hebben we de meerderheid, en de Lega kan ons niet in de steek laten, ze moet tot het einde doorgaan.”

Artikel 90 van de Italiaanse grondwet bepaalt dat het staatshoofd geen verantwoording moet afleggen voor handelingen die hij stelt tijdens de uitoefening van zijn ambt, tenzij in het geval van hoogverraad of “schending” van de grondwet. In dat geval moet in de plenaire vergadering van het parlement een absolute meerderheid hem beschuldigen.

Matteo Salvini, een bondgenoot van Di Maio, zei op zijn beurt dat hij zich later zou uitspreken over de afzetting. Maar hij spaarde zijn kritiek op de president niet.

Euroscepticus geweigerd als minister

Mattarella weigerde een euroscepticus te benoemen als minister van Financiën. De 81-jarige econoom Paolo Savona werd gesteund door Di Maio en Salvini, de twee winnaars van de verkiezingen op 4 maart. Samen hebben ze een meerderheid in het parlement.

Volgens artikel 92 van de Italiaanse grondwet komt het de president toe om de regeringsleider te benoemen, en op zijn voorstel ook de ministers. Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse president een naam afwijst, maar in het verleden aanvaardden de betrokken partijen steeds die beslissing, of gaven ze hem andere bevoegdheden.

