Club Brugge is deze keer Anderlecht te snel af en realiseert met Mats Rits eerste zomertransfer

Club Brugge gaat zijn eerste zomertransfer realiseren. Het heeft vandaag een nieuw gesprek gepland met KV Mechelen, om de overgang van Mats Rits af te ronden.

Rits, net als Vincent Mannaert terug van vakantie, zal bij Club voor vier seizoenen tekenen. Blauw-zwart legt voor de 24-jarige middenvelder meer dan 2 miljoen euro op tafel, er komen ook nog bonussen aan te pas. Dankzij de vetpotten uit de Champions League is dat uiteraard geen probleem.

Club wou vorige maand ook verdediger Elias Cobbaut van Mechelen naar Jan Breydel halen en baalde flink dat Anderlecht ermee ging lopen. Dit keer is het paars-wit, dat ook al naar Rits polste, te snel af. Club zocht een middenvelder die de doublure kon zijn van zowel Ruud Vormer als Hans Vanaken, en Rits kan als nummer 10 én een rijtje lager uit de voeten. Met zijn fysieke paraatheid past hij in het voetbal dat Ivan Leko voor ogen heeft en dat hij Belg is, is een onmiskenbaar voordeel. Ervaring heeft hij ook: Rits klokt in Mechelen af op 166 duels en 16 goals.

Voor Malinwa is het de derde keer in enkele maanden tijd dat het zwaar casht. Het ontving ook al 8,25 miljoen voor Hassane Bandé en dik 3 miljoen voor Cobbaut. Net als Rits waren dat spelers die ook vertrokken zouden zijn als de club in 1A was gebleven. Met het geld kan KVM nu zelf zijn transferplannen voortzetten, en de schade van de degradatie beperken.

Interesse in Schindler

Ook Club doet gewoon verder. Volgens Duitse bronnen toont het ook interesse in rechtsbuiten Kingsley Schindler. De 24-jarige Ghanees speelt in de Duitse tweede klasse bij Holstein Kiel, waarmee hij nipt naast promotie greep. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 competitiegoals.

Nieuw contract Vormer

Wat een seizoen voor Ruud Vormer. De Gouden Schoen gewonnen, de titel gepakt, ­assistenkoning geworden, afgelopen weekend voor het eerst bij Oranje en mogelijk nog een nieuw contract op komst. Vormer verlengde eind december 2015 zijn contract tot 2020, maar als het van hem afhangt, wordt die overeenkomst binnenkort opnieuw opengebroken.

“Ik zit op mijn plek bij Club Brugge”, vertelde de Nederlander zaterdag bij zijn voorstelling bij de Nederlandse selectie. “We zijn dan ook aan het praten over een verlenging. Ik blijf graag, maar dan moeten alle voorwaarden wel kloppen.”

Vormer speelt al sinds 2014 voor blauw-zwart. Betekent een nieuwe verlenging dat de 30-jarige Vormer zich opmaakt voor een levenslange carrière bij Club? “Geen idee”, aldus de Nederlander. “Dat kan ik op dit moment niet zeggen.”