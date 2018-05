Jan Vertonghen over de Duivelse ambities, zijn 100e cap en (uiteraard) Nainggolan: “Eindelijk weer kaarten”

En of hij er zin in heeft, Jan Vertonghen (31). “Laat die voorbereiding maar beginnen, dan heb ik mijn kaartgroepje weer”, zegt de recordinternational ­lachend. Zaterdag tegen Portugal kan de verdediger zijn honderdste cap pakken, gisteren werd hij daarvoor in hometown Temse al in de bloemetjes gezet. In één adem gaf hij ook het startschot van zijn eigen foundation.