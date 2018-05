Anderlecht zit niet stil: voorstel Mbemba, ook Braziliaan in beeld

Anderlecht zal Chancel Mbemba (24) deze week een contractvoorstel doen. Als ze een persoonlijk akkoord hebben met de Congolese verdediger hopen ze een packagedeal te sluiten met Newcastle voor hem en doelman Matz Sels. Mbemba geniet echter ook interesse van buitenlandse clubs en Standard en Club Brugge.

Paars-wit volgt nog rechtsvoetige centrale verdedigers. Zo lekte in Portugal uit dat ze Raphael Rossi (27) van Boavista op hun lijst hebben staan. De Braziliaan kende een sterk seizoen, was de defensieleider van de Portugese nummer 4 en heeft maar een contract tot 2019. In zijn verbintenis staat wel een opstapclausule van 5 miljoen, maar dat is gebruikelijk in Portugal. Wellicht kan Rossi weg voor minder, maar ook Benfica volgt hem.

In offensief opzicht liet Anderlecht weten dat ze met Liverpool zouden praten over huurling Lazar Markovic. Die liet echter aan enkele getrouwen verstaan dat bij RSCA blijven allerminst zijn prioriteit is. De Serviër wil eerst andere opties overwegen.