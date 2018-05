Vrouw steekt echtgenoot in brand na ruzie: man overleden

Affligem - In de Vlaams-Brabantse gemeente Affligem is een hoogoplopende ruzie zondag geëindigd in een drama. Plots zagen mensen in de Driestraat hun buur zijn tuin inlopen. “Hij brandde als een toorts”, zegt een getuige. “Het slachtoffer was nog bij bewustzijn, maar was helemaal verbrand in het gezicht en op zijn borstkas. Hij riep de hele tijd: Ze heeft me willen doden.”

Een buurman probeerde het vuur te doven met een tuinslang. Even later was de brandweer ter plaatse.

Het slachtoffer is John M., een man van 50 van Congolese afkomst. Hij woont er al even met zijn vrouw en vijf kinderen. Na de feiten kwam de politie ter plaatse. “Ze hebben een vrouw geboeid af­gevoerd”, aldus een buurman. Hij zag ook hoe drie kinderen naar de oma werden gebracht.

Het slachtoffer is bezweken aan zijn verwondingen. “Het is op dit moment nog niet duidelijk of het gaat om een ongeval of een moordpoging”, meldde het parket. De buren vermoeden dat er problemen waren in het gezin. “Enkele uren voor de feiten is de politie ook al langsgegaan omdat er heibel was.”