‘Spiderman’ die kindje heldhaftig redde van balkon is Malinese illegaal en mag op de koffie bij Macron

De man die afgelopen weekend op heldhaftige wijze een kind redde van een val van de vierde verdieping van een appartementsgebouw in Parijs, is een 22-jarige Malinees die illegaal in Frankrijk verblijft. Hij kreeg meteen de bijnaam ‘Spiderman’ en mag maandag op de koffie bij de Franse president Emmanuel Macron.

Het waren waanzinnige beelden die zaterdagavond plots opdoken vanuit het zeventiende arrondissement van Parijs. Een man zag een vierjarig kind op de vierde verdieping aan het balkon hangen, dat dreigde te vallen. Hij twijfelde geen moment en voorkwam een mogelijk drama door het appartementsgebouw als een volwaardige acrobaat op te klimmen en de jongen te redden. Het leverde hem heel terecht de bijnaam ‘Spiderman’ op.

De Franse ‘Spiderman’ is niet Peter Parker, maar is de 22-jarige Mamoudou Gassama. De Malinees is illegaal in het land en vond het heel normaal wat hij gedaan heeft. “Ik ben erop geklommen, en goddank, ik heb hem gered”, vertelt de jongeman aan Le Parisien. “Ik heb niet gedacht aan die verdiepingen. Ook aan de risico’s heb ik niet gedacht. Als er opnieuw een kind in gevaar zou zijn, zou ik het zonder aarzelen opnieuw doen.”

Mamoudo kreeg al lof van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo en wordt maandagochtend ontvangen in het Elysée door president Emmanuel Macron. Duizenden mensen vragen intussen in een petitie op het internet om de man asiel te geven.