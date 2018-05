Ufo stalkt een week lang oorlogsschip om dan spoorloos te verdwijnen

Een rapport van het Amerikaanse Pentagon lekte vorige week uit en onthult “schokkende” details over een onbekend object dat enkele dagen een vliegdekschip van de Amerikaanse marine stalkte. De video van het bizarre incident werd in december vorig jaar al gepubliceerd, maar nu blijkt dat de ufo “beschikte over technologie waardoor het onzichtbaar kon worden”. Het object verdween na zes dagen zonder enig spoor achter te laten, waardoor het mysterie alleen maar groter wordt.

Jaarlijks komen er talloze meldingen binnen van mensen die ufo’s hebben gezien, maar meestal zijn die mysterieuze waarnemingen eenvoudig te verklaren. Vorig jaar in december publiceerde de Amerikaanse krant the New York Times een video die heel wat wenkbrauwen deed fronsen. De video werd openbaar gemaakt door het Pentagon en toonde wat enkele piloten ontdekt hadden tijdens een militaire trainingsvlucht nabij de kust van Californië eind 2004. Een van de piloten verklaarde enkele maanden geleden dat hij “nog steeds geen flauw benul heeft” van wat hij die dag getuige was.

Een team journalisten uit Las Vegas kreeg onlangs een militair rapport in handen dat het mysterie van de waarneming alleen maar vergroot. Het rapport beschrijft hoe een vliegdekschip van de Amerikaanse marine - die eind 2004 voor de kust van Californië en Mexico lag - enkele dagen een bizar kat-en-muisspelletje speelde met een “abnormaal luchtvoertuig” dat “onmogelijke bewegingen” uitvoerde in de lucht. De waarnemingen begonnen op 10 november 2004: de ufo verscheen op de radar van het vliegdekschip voor een korte periode, bleef ter plekke zweven om dan aan hoge snelheid weg te vliegen.

Wit, glad en zonder vleugels

De bemanningsleden van het oorlogsschip waren onder de indruk van wat ze hadden gezien en besloten om een onderzoek te voeren. Er waren verschillende theorieën waarvan de piste dat het een experimentele raket was, de meest logische leek. Toen het onbekende object opnieuw op de radar verscheen, waren er net enkele straaljagers in aantocht die onmiddellijk een tevergeefse poging waagden om het op te sporen. Een piloot meldde echter wel dat hij een “cirkelvormige storing” boven het water had gezien, met een diameter van 50 tot 100 meter.

Het gelekte rapport van het Pentagon oppert nu dat die “cirkelvormige storing” werd veroorzaakt door een “abnormaal luchtvoertuig” dat beschikt over geavanceerde technologie waardoor het onzichtbaar kan worden en “niet door mensen kan worden waargenomen”. Het nieuwe verslag legt ook uit dat de ufo “helemaal wit” was, glad was en geen randen had, en geen “vleugels, gondels of masten” had. Nog volgens het rapport was het object ongeveer 14 meter lang, waardoor het volgens de marine “mogelijk is dat er een persoon kon in plaatsnemen”.

Een van de piloten die de ufo 14 jaar geleden wel even kon zien, verklaarde later dat hij nooit de indruk had dat het object gevaarlijk of vijandig was. Commandant David Fravor is al een tijdje op pensioen, maar herinnert zich nog goed wat er die dag in 2004 gebeurde. “Het gaf gas als iets dat ik nog nooit eerder had gezien”, aldus Fravor. “Ik was op z’n zachts gezegd nogal onder de indruk.” Hij weet nog steeds niet wat hij toen zag, maar “zou wel graag ooit met eentje vliegen”.