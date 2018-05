Jonge vrouw (28) gaat met hond naar de dierenarts en overhandigt angstwekkend briefje: “Bel de politie”

Ze had een opgezwollen oog, snijwonden aan haar handen en overal blauwe plekken. Een jonge vrouw uit de Amerikaanse staat Florida was er slecht aan toe toen ze vrijdag met haar hond naar de dierenarts ging. Toen het personeel een angstwekkend briefje toegeschoven kreeg, werd meteen duidelijk waarom.

Volgens de lokale politie kreeg de 28-jarige vrouw, van wie de naam niet vrijgegeven wordt, al dagenlang zware slagen van haar 39-jarige vriend Jeremy Floyd. Bovendien werd ze door hem constant bedreigd met een vuurwapen.

Haar zware beproeving begon begin vorige week. Het koppel had samen alcohol gedronken en “witte pilletjes” ingenomen. Nadien ontstond een zware ruzie, waarbij twee schoten werden afgevuurd. Daarbij raakte niemand gewond, de kogels gingen door de muur.

Maar de ruzie escaleerde verder en Jeremy Floyd gaf zijn vriendin meerdere rake klappen. De volgende dag kon zij haar bed niet uit door een zware hoofdwonde. Ook de dagen nadien mocht ze van hem het huis niet verlaten.

Hulp in de dierenkliniek

Pas vrijdag kon de jonge vrouw haar vriend overtuigen om naar buiten te gaan. Hun hond moest immers dringend naar de dierenarts. Daar greep ze haar kans om hulp in te roepen.

Ze vroeg om even naar het toilet te gaan en liet Floyd alleen wachten bij de hond. Toen ze uit zijn zicht verdwenen was, scheurde ze een stukje toiletpapier af om er een tekstje op te schrijven. Dat liet ze nadien achter aan de balie van het secretariaat.

“Bel de politie”, stond er te lezen. “Mijn vriend bedreigt me. Hij heeft een wapen. Zeg hem alstublieft niks over dit briefje.”

Zware mishandeling

Een bezorgde medewerkster nam het briefje meteen ernstig en volgde de instructies op. Even later kwamen enkele politieagenten toegesneld. Zij troffen Floyd inderdaad aan met een geladen vuurwapen. Zijn vriendin barstte in tranen uit.

De man wordt intussen beschuldigd van zware mishandeling, bezit van een vuurwapen door een veroordeelde misdadiger, bezit van munitie door een veroordeelde misdadiger en slagen en verwondingen.

De sheriff heeft ook de medewerkster van de dierenkliniek bedankt om zo snel te reageren. “En godzijdank heeft deze vrouw zo veel moed gehad”, zei hij nog.

Naar verluidt heeft het slachtoffer nu wel beslist om geen klacht in te dienen tegen haar vriend. Ze wil niet verder meewerken aan de zaak.