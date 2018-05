Europa verbiedt wattenstaafjes, rietjes en plastic bestek

De Europese Commissie (EC) bindt de strijd aan met wegwerpplastic. Plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik worden verboden of er komen strenge restricties voor. Het gaat bijvoorbeeld om wattenstaafjes en bestek. Zo moet de stroom aan plastic afval in zeeën en oceanen een halt toe worden geroepen.

Onze zeeën en oceanen worden alsmaar meer vervuild door plastic en dus kondigt de Europese Commissie nieuwe richtlijnen aan met betrekking tot wegwerpplastics. De commissie richt zijn pijlen op de tien meest gevonden soorten plastic afval die op de Europese stranden en in het water worden gevonden. Ook voor visnetten, die vaak op de zeebodem eindigen, komen strengere regels.

Wattenstaafjes en rietjes

Er komt alvast een absoluut verbod op plastic wattenstaafjes, bestek, rietjes en roerstaafjes. Voor die producten bestaan er immers milieuvriendelijke en duurzame alternatieven. Maar ook de hoeveelheid plastic etensbakjes die je bij allerlei restaurants en winkels krijgt en plastic bekers, moet aanzienlijk teruggeschroefd worden. Exacte cijfers geeft de Europese Commissie nog niet.

Verder wil de EC dat er in 2025 90 procent van de plastic flessen wordt ingezameld, bijvoorbeeld via een systeem van statiegeld. In ons land is Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) daar al voor gewonnen, maar Open VLD en N-VA sputteren tegen.

Producenten aanpakken

De nieuwe plannen moeten bovendien de producenten van wegwerpplastics aanpakken. De commissie wil dat de producenten opdraaien voor de kosten van het opruimen en verwerken van het afval. Fabrikanten van plastic flesjes zullen dan weer worden verplicht om hun producten zo te ontwerpen dat de doppen niet losraken (en dus niet overal rondzwerven).

Ook zullen de producenten van bepaalde wegwerpplastics een waarschuwing moeten aanbrengen, zoals dat al gebeurt op tabaksproducten. Zo worden consumenten gewezen op de gezondheids- en milieurisico’s van het product. Het gaat dan bijvoorbeeld om ballonnen, vochtige doekjes en maandverband.

“Eindelijk”

Kathleen Van Bremt, Belgisch Europees Parlementslid van de S&D-fractie en bevoegd voor duurzame ontwikkeling, spreekt van een belangrijke stap in de strijd tegen wegwerpplastics. “Zo’n 85 procent van alle afval dat op onze kusten aanspoelt, is plastic, meer dan de helft daarvan zijn wegwerpplactics en bijna een derde plastics die gebruikt worden in de visserij, bijvoorbeeld in visnetten”, schrijft ze op haar website.

“Producenten zullen onder meer moeten opdraaien voor de kosten van het opkuisen en verwerken van zwerfvuil. En eindelijk komt er een verbod op wegwerpplastics waarvoor perfect milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn”, klinkt het nog.