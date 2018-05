Op groot scherm naar het WK kijken? Dan kan u dit jaar gefouilleerd worden

Wie tijdens het WK op een groot scherm gaat kijken naar wedstrijden van de Rode Duivels, kan voor het eerst aan de ingang gecontroleerd worden door privébewakers en stewards. Die mogen de fans oppervlakkig fouilleren en tassen en rugzakken screenen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) schrijft alle burgemeesters aan om hen over de wettelijke mogelijkheid in te lichten, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Minister Jambon stuurt een omzendbrief naar alle burgemeesters, zoals hij dat voor het EK twee jaar geleden ook deed, om hen erop te wijzen wat mogelijk is op vlak van veiligheid. “Het gaat om een omzendbrief naar de burgemeesters met de mogelijkheden waarover ze op basis van een risicoanalyse kunnen beschikken”, licht de minister toe in De Ochtend (Radio 1).

Een grote verandering tegenover die van twee jaar geleden is dat privébewakers en stewards de supporters nu mogen fouilleren en rugzakken en tassen mogen doorzoeken. “Dat is nu mogelijk door de bijgestelde wet op private bewaking”, aldus Jambon. “In maart hebben we die veranderd. In de brief staat dat fouilleren kan als uit risicoanalyse blijkt dat het nuttig kan zijn. Elk gemeentebestuur moet dat zelf beslissen, het is geen verplichting.”

Jambon zag ook het terreurniveau dalen van 3 naar 2 tegenover dat EK in Frankrijk. “Maar de omzendbrief draait om meer dan terreur. In grote zones waar gefeest wordt, krijgen we ook vaak te maken met baldadigheden of irritant gedrag. In de brief staat ook hoe daarmee omgegaan kan worden.”

De minister hoopt op een groot feest in zomerse stemming in elke gemeente. “En hopelijk winnen de Rode Duivels.”