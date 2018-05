Grote verkeerschaos door sluiting drie Brusselse tunnels

Maandagochtend is de volgende fase in de renovatie van de tunnels van het Reyerscomplex in Brussel opgestart. De Meisertunnel is opnieuw open voor het verkeer, maar nu starten de werken in de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen en in de Reyers-Meisertunnel richting E40. De drie tunnels zijn gelijktijdig dicht voor het verkeer en dat zorgde al veel hinder, chaos én gevaar op de baan. “Wij herinneren jullie eraan dat het gevaarlijk en verboden is, achteruit te rijden in een tunnel,” klonkt het al bij Mobiris.

Door de simultane sluiting van de drie tunnels voor de renovatie van de daken wordt er opnieuw sterke verkeershinder verwacht rond het Reyerscomplex. Automobilisten die naar Brussel komen, wordt gevraagd om vanaf de ring de alternatieve routes te volgen. Deze lopen via de A12, de Leopold III-laan en de E411. De omleidingen zijn aangegeven met dynamische informatieborden die de snelste route aanduiden.

Het is nog steeds niet mogelijk om via de Roodebeeklaan op de E40 te rijden. Een omleiding is voorzien via de Kerselarenlaan. Wie van de Roodebeeklaan naar het Meiserplein wil, rijdt best via de Plaskylaan. Plaatselijk verkeer wordt gevraagd via de Leuvensesteenweg of de Leopold III-laan of via de Tervurenlaan te rijden.

“Ambulance stond vast”

Al heel wat misnoegde automobilisten uitten hun frustraties via sociale media, meer dan eens gericht aan de minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Zo wordt onder meer opgemerkt dat zelfs een ambulance met loeiende sirenes amper vooruit geraakte door de chaos. Andere chauffeurs die lang stilstaan in de file gaan aan de slag met hun computer, “want dat is niet verboden”.

Wie dacht dat stilstaan tenminste minder gevaarlijk is dan snel rijden, is er ook aan voor de moeite: een enkeling besloot achteruit te rijden om te kunnen ontsnappen aan de verkeersdrukte. “Wij herinneren jullie eraan dat het verboden is achteruit te rijden”, klonk het scherp bij Mobiris.

#TunnelBru : wegens gevaarljk gedrag van sommige automobilisten is de Montgomerytunnel > Meiser afgesloten.

Wij herrineren jullie eraan dat het gevaarlijk - en verboden - is achteruit te rijden in een tunnel — Mobiris NL (@MobirisNL) 28 mei 2018

Meanwhile on the other side, an ambulance is trying to get through since 10 minutes except there is no place to go thanks to @SmetPascal and #BrusselsForPeople pic.twitter.com/G6Jm2xGhsg — A Commuter (@BXLcommuter) May 28, 2018

Seriously guys come out and take a look at the mess you’ve created. @SmetPascal How is this good for anyone - commuters, pedestrians, cyclists, residents of the neighborhood? #Reyers #BrusselsForPeople pic.twitter.com/2PeRFVltHW — A Commuter (@BXLcommuter) May 28, 2018

Traffic à l’arrêt #Reyers ce matin à 7.30. On ferme trois tunnels et ouvre un pour compenser, quel crétinisme @MobirisNLFR @SmetPascal pic.twitter.com/q5yqwlLTQG — A Commuter (@BXLcommuter) May 28, 2018

Openbaar vervoer

Brussel Mobiliteit benadrukt dat de omgeving goed bediend is door het openbaar vervoer van de MIVB en De Lijn. En dat zal ook de komende weken en zelfs maanden de beste optie blijven, vooral tijdens de spitsuren.

Hieronder een overzicht van de renovatie van de Reyerstunnels:

Reyers-Meisertunnel

Richting Meiser: werken afgerond, open op 28 mei 2018

Richting E40: afgesloten tot half januari

Reyers-Montgomerytunnel

Richting E40: afgesloten vanaf 28 mei tot eind 2018

Richting Montgomery: afgesloten vanaf 28 mei tot begin 2019

Belliardtunnel en Reyers-Centrumtunnel

Werken afgerond, twee rijstroken beschikbaar sinds 9 mei 2018