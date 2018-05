Opvallend: Bale en Ronaldo scoorden wereldgoals op exact hetzelfde moment

De wereldgoal van Gareth Bale ging zaterdagavond de wereld rond. Maar wist u dat Christiano Ronaldo in de kwartfinale zijn fantastische omhaal scoorde op exact hetzelfde moment in de wedstrijd? Beide spelers scoorden nét in het begin van de 64e minuut. Wou Bale niet onderdoen voor zijn ploegmaat?

Invaller Bale stond net op het veld, en scoorde een absolute wereldgoal. Prachtige goal, prachtige comback, prachtige timing. Herinnert u zich nog de omhaal van Ronaldo in de kwartfinale tegen Juventus? Beide goals werden binnen de tijd van één seconde van elkaar gemaakt.

Ook Bale zelf is zeer trots op zijn prestatie. "Die goal was een van mijn beste ooit", zei de Welshman op Twitter.

Proud to create history with this great club @realmadrid ! ?? That goal last night was one of my best ever. @adidasfootball #X18 ?????? #HereToCreate #createdwithadidas pic.twitter.com/9snQ6KxVWN