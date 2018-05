WK-SELECTIES. Geen wereldbeker voor Moses Simon van AA Gent

De Wereldbeker voetbal in Rusland nadert met rasse schreden. Het WK begint op 14 juni en de definitieve selecties moeten officieel aan de FIFA worden doorgegeven op maandag 4 juni. Een aantal bondscoaches hakten de knoop echter nu al door en maakten (al dan niet gedwongen) een nieuwe schifting in hun voorselecties. Zo zal Moses Simon (AA Gent) er volgende maand bij Nigeria niet bij zijn. Een overzicht.

NIGERIA. Moses Simon moet met blessure afhaken

Moses Simon (AA Gent) moet afhaken voor het WK. Dat kondigde de Nigeriaanse bondscoach Gernot Rohr zondag aan. Simon liep vorige week donderdag op training een dijblessure op en is minstens drie tot vier weken out.

De 22-jarige Simon, die belangrijk was in de WK-kwalificatie en een zekerheid leek in de Nigeriaanse selectie, onderging vrijdag een scan in Port Harcourt en die bevestigde het zware verdict. “Moses heeft een blessure opgelopen en de medische staf verwacht dat hij drie tot vier weken out zal zijn”, aldus Rohr. “Hij zal dus niet deelnemen aan het WK. Iedereen is aangeslagen door de blessure van Moses. Hopelijk vallen er niet nog meer spelers uit. Moses blijft in de toekomst deel uitmaken van mijn plannen.”

Nigeria speelt later maandag (18u00) een oefenwedstrijd tegen Congo, zaterdag volgt op Wembley een duel met Engeland. In Rusland werden de Super Eagles ingedeeld in groep D. Ze ontmoeten daarin Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni). Uche Agbo (Standard) en Elderson Echiejile (Cercle Brugge) maken wel nog deel uit van de voorselectie van Nigeria. Volgende week maandag moet bondscoach Gernot Rohr zijn definitieve kern van 23 spelers bekendmaken.

AUSTRALIË. Van Marwijk haalt afvaller opnieuw bij selectie

Bert van Marwijk, de Nederlandse bondscoach van Australië, heeft maandag spits Jamie Maclaren opnieuw toegevoegd aan zijn selectie. Van Marwijk had de aanvaller, die behoorde tot de eerste voorselectie van 32 spelers, laten afvloeien toen hij zijn kern reduceerde tot 26 spelers. Maar omdat collega-spits Tomi Juric blijft sukkelen met de knie, krijgt Maclaren een nieuwe kans.

“Tomi heeft al drie weken problemen met zijn knie”, zei Van Marwijk, die het Australisch team in de Turkse stad Antalya voorbereidt op het WK. “We hopen dat hij deze week kan trainen, maar het zou kunnen dat zijn herstel langer gaat duren. Daarom hebben we Jamie Maclaren opnieuw bij de groep gehaald.”

De 24-jarige aanvaller, die in de terugronde door de Duitse tweedeklasser Darmstadt aan het Schotse Hibernian werd verhuurd, was al op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar vloog snel naar Turkije. Australië speelt vrijdag een oefeninterland tegen Tsjechië. Van Marwijk moet volgende week maandag nog vier spelers teleurstellen voor de afreis naar Rusland.

Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

DENEMARKEN. Eerste schifting

De bondscoach van Denemarken, de Noor Age Hareide, heeft maandag zijn voorselectie van 35 spelers teruggebracht naar 27. Verdediger Henrik Dalsgaard en middenvelder Lukas Lerager (beiden ex-Zulte Waregem) maken nog steeds kans op een selectie voor de Wereldbeker in Rusland (14 juni-15 juli).

Acht spelers kregen te horen de selectie te mogen verlaten. Het ging om doelman Jesper Hansen (FC Midtjylland/Den), verdedigers Nicolai Boilesen (FC Kopenhagen/Den) en Riza Durmisi (Real Betis/Spa), middenvelders Daniel Wass (Celta de Vigo/Spa), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland/Den) en Pierre-Emile Højbjerg (Southampton/Eng) en aanvallers Robert Skov (FC Kopenhagen/Den) en Kenneth Zohore (Cardiff City/Eng).

Bondscoach Hareide moet volgende week maandag nog vier spelers laten afvloeien. De Denen nemen het op het WK in groep C op tegen Peru (16 juni), Australië (21 juni) en Frankrijk (26 juni).

EGYPTE. Bang afwachten voor Salah

Een zuivere ippon. Zo werd de actie van Sergio Ramos bij Mohammed Salah omschreven. De Spanjaard legde de Egyptenaar vakkundig neer, zijn arm in klemhouding. De ster van Liverpool greep meteen naar de schouder, probeerde nog even verder te spelen, maar moest iets na het halfuur toch gewisseld worden. Salah ging diezelfde avond nog naar het ziekenhuis waar werd vastgesteld dat hij zijn schouderbanden zwaar verrekt heeft. Oplossing: een revalidatie van minstens twee weken en dat terwijl Egypte op 15 juni al haar eerste WK-match speelt.

