Philippe Clement: “Ik hoop dat mijn vrouw mij niet zag dansen”

Wat een debuutjaar voor Philippe Clement als hoofdcoach. Eerst een half seizoen van Waasland-Beveren dé revelatie gemaakt. En vanaf januari met Genk de bekerfinale gehaald – “onverdiend verloren”, zegt hij nog steeds – en het meeste punten in competitie en PO1 samen gehaald. Gisteren mocht hij dansen: Genk pakte dan toch het zo begeerde vijfde Europees ticket, tweede voorronde Europa League.

Oververdiend in elk geval. “Ik zie geen vier ploegen in België die beter zijn ”, omschreef Zulte Waregem-coach Francky Dury. In elk geval is na een woelig seizoen – weet u nog: Antwerp, STVV en Waasland ...