Vrouw (27) in coma nadat ze bijna verdrinkt in zwembadje voor caravan

Voeren - Een 27-jarige vrouw uit Brugge verkeert in coma nadat ze bijna verdronk in een zwembadje voor een caravan op een Limburgse camping. Het parket doet onderzoek naar het incident.

De hulpdiensten kregen zaterdag een melding van een ongeval op een camping in Voeren. Daar was een 27-jarige vrouw rond 15.00 uur in een klein badje voor een caravan terechtgekomen en bijna verdronken.

Coma

Op het moment waren er enkele andere mensen aanwezig bij de caravan. Zij belden de hulpdiensten. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert momenteel in coma.

Het parket Limburg is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van ongeval, maar kwaad opzet wordt uitgesloten, klinkt het.