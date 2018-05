Na obscene gebaren moet Antwerp-verdediger Ritchie De Laet volgend seizoen beginnen met schorsing

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en 1.200 euro boete opgelegd aan Ritchie De Laet. Die sanctie krijgt de verdediger van Antwerp, omdat hij zijn middelvinger toonde aan scheidsrechter Christof Dierick.

De verdediger pakte tien minuten voor affluiten van de thuiswedstrijd tegen STVV een gele kaart na een stevige tackle op de Truiense doelpuntenmaker Chuba Akpom. Hoewel De Laet het leer niet had geraakt, was hij het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Christof Dierick. De verdediger stak zijn middelvinger uit naar de ref en maakte nog enkele andere obscene gebaren. Dierick hield de rode kaart op zak, maar de Reviewcommissie kon zich daar niet in vinden en riep de voormalige Rode Duivel alsnog op het matje.

Bondsprocureur Gilles Blondeau had vorige week dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie een speeldag schorsing en een boete van 400 gevorderd. Commissievoorzitter Hubert Poncelet nam de zaak in beraad en besliste uiteindelijk een veel strengere straf op te leggen.

Antwerp kan nog in beroep gaan tegen de sanctie. Een eventuele schorsing neemt De Laet mee naar volgend seizoen.