Ronaldo, Bale, Neymar en Ramos: er is wat op til bij Real Madrid deze zomer

Real Madrid won zaterdag voor de derde keer op rij de Champions League. Alles zal dus wel peis en vree zijn bij de Koninklijke. Niet dus, als we de geruchten mogen geloven. Er lijkt er namelijk nogal wat op til in Madrid.

Nadat hij zijn vijfde beker met de grote oren won, zorgde Cristiano Ronaldo voor ophef met de volgende woorden over zijn toekomst. “Het is niet het moment om het daarover te hebben. Binnen een paar dagen kom ik met meer nieuws. Het was fijn om bij Real Madrid te spelen. Ik voel me hier goed in Madrid, maar ik zal binnen een paar dagen spreken.”

Deze week wordt er zwaar gespeculeerd over de toekomst van CR7, ook al schreeuwde de Portugees de Real-supporters zondag toe: “Tot volgend jaar!” Ook had hij enkele mooie woorden over voor zijn ploegmaats en de staf van Los Blancos in het Bernabeu.

Drie Champions League-zeges op een rij voor @realmadrid en 13 in totaal. Reden genoeg voor een feestje met de supporters in Santiago Bernabeu!



Of Ronaldo volgend seizoen effectief nog steeds voor Real gaat voetballen, blijft echter een raadsel. De Portugees zou volgens verschillende Spaanse media vooral ontevreden zijn over zijn salaris. Ronaldo verdient 23 miljoen euro per jaar, bijna de helft minder dan Lionel Messi bij Barcelona en relatief weinig vergeleken met de 37 miljoen euro die Neymar in zijn zakken steekt bij PSG.

Het is lang niet de eerste keer dat Ronaldo een bommetje dropte over een mogelijk vertrek bij Real. Telkens tekende hij uiteindelijk toch een nieuw contract in de Spaanse hoofdstad. Kapitein Sergio Ramos was echter niet te spreken over de uitspraken van CR7. Hij zou volgens Marca en Sport zijn ploegmaat daarop aangesproken hebben in de kleedkamer. Andere ploegmaats zouden het bovendien niet geapprecieerd hebben dat Ronaldo de triomf gevierd zou hebben met zijn vrienden in plaats van het team.

Volgens Sky Sports droomt Real-voorzitter Florentino Perez al een tijdje van Neymar. Daarvoor is heel wat geld nodig aangezien PSG 220 miljoen euro betaalde voor de Braziliaan. En daarom denken ze bij Los Blancos aan de verkoop van Ronaldo én Gareth Bale. Al behoort ook een ruil Ronaldo-Neymar tot de mogelijkheden.

Ook Manchester United wordt gelinkt aan Ronaldo, die op dat geval zou terugkeren naar de club waar hij groot werd. Het Spaanse Diario Gol beweert zelfs dat er een voorakkoord is tussen speler en club.

Dat Bale gaat vertrekken bij Real lijkt iets zekerder. Na de finale zei de Welshman het volgende: “Ik moet elke week spelen en dit seizoen is dat niet gebeurd. Ik moet deze zomer eens samenzitten met mijn makelaar om mijn toekomst te bespreken. We zien wel.”

De linksvoetige aanvaller wordt al langer gelinkt aan een transfer weg uit Madrid omdat hij vaak geblesseerd is en niet altijd even populair is bij de fans. Volgens onder andere The Daily Star en The Sun moet Bale echter meer dan 200 miljoen euro kosten. The Express blijft weg van een transfersom en meldt enkel dat naast Man United en Bayern München nu ook Chelsea geïnteresseerd is. Man City zou dat helemaal niet zijn.