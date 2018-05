Ministers denken na over ‘lijkenlabo’, maar hebben daar hulp van Britten voor nodig

De Britse overheid onderzoekt een voorstel om een ‘lijkenlaboratorium’ te openen. Daar worden lichamen van overleden mensen in openlucht gelegd, waar ze jarenlang blijven liggen om de verschillende stadia van ontbinding goed te kunnen bestuderen. De Britten moeten wel toestemming geven om hun lichaam te laten ‘onderzoeken’. Dat meldt The Sunday Telegraph.

Een ‘lijkenlaboratorium’ is een onderzoeksfaciliteit waar lichamen van overleden mensen maanden tot jaren in openlucht gelegd worden in kooien. De lijken rotten er dan ook helemaal weg, en dat is net de bedoeling van de wetenschappers. Want door elke dag te kijken naar de evolutie, krijgen ze belangrijke nieuwe inzichten in de verschillende stadia van ontbinding van rottende lichamen.

Het klinkt mensonterend om een lichaam zo in openlucht te laten wegrotten, maar wereldwijd zijn er al negen faciliteiten waar het in naam van de wetenschap gebeurt: zeven in de VS, één in Australië en één in Nederland.

Misdaden oplossen

De Britten willen een ‘lijkenlaboratorium’ omdat het in die andere landen al tot inzichten heeft geleid die geholpen hebben bij het oplossen van misdaden. Zo konden enkele slachtoffers van de Amerikaanse seriemoordenaar John Wayne Gacy uit de jaren 70 geïdentificeerd worden dankzij de bevindingen van de onderzoekers in een ‘lijkenlabo’.

Anna Williams, forensisch antropoloog aan de Universiteit van Huddersfield, ijvert er mee voor omdat het Verenigd Koninkrijk de boot anders zal missen, vertelt ze aan The Sunday Telegraph. “De wetenschappelijke resultaten zullen ons op meerdere vlakken helpen”, zegt Williams. “We zullen beter kunnen inschatten wanneer iemand precies is overleden, maar ook wie de moord gepleegd heeft door alsnog vingerafdrukken en DNA te vinden op huid van een lichaam dat al lang in staat van ontbinding is.”

Wie ooit een dierbare verloren is na een misdaad of ramp, weet hoe belangrijk het is om antwoorden te krijgen. “In een ‘lijkenlaboratorium’ zullen wetenschappers experimenten kunnen uitvoeren waardoor we mensen de antwoorden kunnen bieden die ze willen.”

Vrijwilligers

Het is niet zo dat het lichaam van elke overledene zomaar gebruikt kan worden voor het onderzoek. Vrijwilligers zullen hun goedkeuring moeten geven voor ze overlijden.