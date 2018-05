Bende van Nijvel-slachtoffer: “Kassierster bevestigt dat Delhaize afgeperst werd ten tijde van overvallen”

Aalst - In de zaak van de Bende van Nijvel reageert slachtoffer David Van De Steen niet verbaasd op het feit dat gewezen Westland New Post-lid Michel Libert de vroegere eerste minister Paul Vanden Boeynants heeft aangeduid als een kopstuk van de extreemrechtste organisatie. “Libert heeft vermoedelijk schrik dat het boeltje allemaal op zijn hoofd zou terechtkomen. Vanden Boeynants had de politieke macht om alles toe te dekken, maar de vraag is wat VDB wou bekomen? “ Volgens Van De Steen heeft een kassierster van de Delhaize in Aalst nu bevestigd, dat het warenhuis afgeperst werd.

Libert noemde de in 2001 overleden Vanden Boeynants tijdens een gesprek met de regionale zender TV Oost “onze baas”. “Hij was niet alleen, maar hij was een kopstuk”, aldus Libert, die zelf regelmatig als de nummer twee van WNP wordt aangeduid. “We zien Vanden Boeynants (..) opduiken in elke missie, in elk rapport”, had Libert in 1992 ook al verklaard in een debat op de RTBF. Hij had ervoor al erkend dat hij voor Westland New Post verkenningsopdrachten uitvoerde in supermarkten, maar deelname aan overvallen op warenhuizen heeft hij altijd ontkend.

“Het is de eerste keer dat hij letterlijk VDB als baas omschrijft”, zegt Van De Steen. De man verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus. “Libert heeft vermoedelijk schrik dat het boeltje allemaal op zijn hoofd terechtkomt. Het hangt allemaal aan elkaar. Libert moest planningen maken hoe het bij Delhaize in het werk ging. Als dat inderdaad in opdracht was van VDB, wat wou VDB daarmee bekomen?”.

Afgeperst

“Ik heb altijd gezegd dat Delhaize afgeperst geweest is, maar het warenhuis heeft dat altijd ontkend”, stelt Van De Steen. “Ik heb nu een kassierster uit Aalst die bevestigt dat Delhaize tussen de voorlaatste aanval (de hold-up van de Delhaize in Eigenbrakel en Overijse op 27 september 1985, nvdr) en de laatste aanval van de Bende (Delhaize Aalst) een dreigbrief gekregen heeft. Het personeel moest dan oefenen over wat ze moesten doen bij een overval. De namen van VDB en de grote bazen van Delhaize doken al eerder op in verband met zwart geld en vastgoedbeleggingen in de Brusselse prostitutiebuurt.”

Delhaize moet nu erkennen dat ze afgeperst geweest zijn, zegt Van De Steen. “Als slachtoffer werpt dat een heel ander perspectief op het gebeuren. Als Delhaize wist dat het kon gebeuren, hebben ze heel weinig gedaan om het voorkomen, en ze hebben ons daarna aan ons lot overgelaten. De vraag is in hoeverre iedereen op de hoogte was van die dreigbrief.”

“Geen vertrouwen meer”

Van De Steen stapt zelf niet meer naar het gerecht met nieuwe elementen. “Ik heb totaal geen vertrouwen meer in justitie. De voorbije maanden heeft niemand van het gerecht ons laten weten hoe het staat met het onderzoek. Ik vernam onlangs van anderen dat uit een nieuw pv zou blijken dat Bonkoffsky (de ex-rijkswachter die op zijn sterfbed zou gezegd hebben dat hij bij de Bende van Nijvel was, nvdr.) en Libert elkaar kenden, maar dat is nog niet bevestigd.”