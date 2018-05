Opschorting voor sjoemelende deurwaarder

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 62-jarige gerechtsdeurwaarder schuldig bevonden aan informaticafraude. De man kreeg een opschorting van straf. Hij zou voor meer dan 11.000 euro van de rekening van de arrondissementskamer hebben gehaald en voor zichzelf hebben gehouden maar werd maar schuldig bevonden voor 5.000 euro.

De man is gerechtsdeurwaarder in het Mechelse arrondissement. In 1991, niet lang nadat hij deurwaarder werd, werd hij beheerder van de veilingzaal. Bij de fusie tussen de verschillende Antwerpse arrondissementen kwam aan het licht dat hij twee keer gelden van de rekening van de arrondissementskamer voor deurwaarders op persoonlijke rekeningen had doorgestort. “Hij zou dat gedaan hebben uit ontevredenheid omdat hij voor zijn diensten als beheerder niet werd vergoed”, klonk het in de vordering van het parket. De openbaar aanklager vorderde de minimumstraf: een celstraf van zes maanden en een boete van 275 euro met uitstel.

De verdediging betwistte de feiten niet. “Bij zijn benoeming werd nooit gesproken over vergoedingen voor bijvoorbeeld de inzet van zijn secretariaat voor het beheer”, zei zijn raadsman daarover bij de behandeling van het dossier. “Dat speelde in zijn hoofd. Maar het was fout en onverstandig.”

De man werd schuldig bevonden aan het overschrijven van 5.000 euro naar zijn persoonlijke rekening. Voor de overige som werd hij vrijgesproken. Hij kreeg opschorting van straf gedurende drie jaar. Indien hij geen strafbare feiten pleegt de komende drie jaar, zal hij dus geen bijkomende straf krijgen.