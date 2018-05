Messi verklaart waarom hij het niet erg vindt dat hij WK (nog) niet won en... een toekomstige transfer?

Voordat Barcelona-ster Lionel Messi voor de Argentijnse nationale ploeg koos, had hij nog de keuze om voor Spanje interlands te spelen. Als hij daarvoor gekozen had, zou hij ondertussen al wereldkampioen zijn geweest. Maar volgens Messi zou het "niet hetzelfde zijn".

Volgens 'De Vlo' is Spanje wel een van de favorieten om het WK te winnen. Hij had mee kunnen spelen met ploegmaats Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergio Busquets en Jordi Alba, maar volgens hem zou het "niet hetzelfde zijn" als hij het WK won met Spanje in plaats van zijn geboorteland. "Wereldkampioen worden met Argentinië zou echt iets unieks zijn."

Ondertussen heeft Messi in 123 wedstrijden al 61 keer gescoord voor Argentinië, dat met namen als Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín en Sergio Agüero en natuurlijk Messi zelf ook een zeer indrukwekkende selectie kan presenteren. Italiaans topscorer Mauro Icardi zit niet in de selectie, wat te maken zou kunnen hebben met het feit dat die de vrouw van Maxi López, een goede vriend van Messi, had afgepakt.

Argentinië zit in de poule met Kroatië, Nigeria en Ijsland, waartegen het op zaterdag 16 juni in het stadion van Spartak Moskou zijn eerste wedstrijd zal spelen. "We hebben spelers met ervaring en kwaliteit in onze selectie, en daarom mogen we op een goed resultaat hopen", zei de Argentijnse kapitein.

Ook leek de vinnige aanvaller een toekomstige transfer naar een niet-Europese club te impliceren: "Het is duidelijk voor mij dat Barcelona de enige Europese club zal zijn waar ik voor speel."

Vorig jaar waren er nog geruchten dat De Vlo door Pep Guardiola naar Manchester City zou gehaald worden om in de Premier League te spelen. Het zou de tweede keer zijn dat Guardiola Messi trainde: tussen 2008 en 2012 trainde hij al de A-kern van Barcelona. Nu veegt de blaugrana-ster dus alle geruchten van tafel en laat hij enkel nog de deur open voor niet-Europese teams.