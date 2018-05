Europese topscorers zijn bekend: Messi houdt tweetal nipt achter zich, eerste Belg op plek zeventien

Het voetbalseizoen op clubniveau zit er sinds de Champions League-finale van zaterdag volledig op. Hoog tijd dus om de topscorers in alle competities op te lijsten.

Lionel Messi kroonde zich dit seizoen tot topscorer in La Liga met 34 doelpunten. Daarmee werd hij ook Europees topscorer. De Argentijn deed ook elf keer netten trillen in de bekercompetities waaraan Barcelona deelnam, goed voor een totaal van 45 doelpunten dus dit seizoen.

Dat is er eentje meer dan Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah, die 44 keer een doelpunt mochten vieren. Daarna komt een drietal met 41 goals: Ciro Immobile, Harry Kane en Robert Lewandowski. Edinson Cavani is de zevende en laatste speler met 40 doelpunten of meer dit seizoen.

De top tien wordt vervolledigd door Benfica-spits Jonas (37 goals), Galatasaray-aanvaller Bafétimbi Gomis (32) en Barcelona-ster Luis Suarez (31). De eerste Belg is Romelu Lukaku op de zeventiende plek met 27 doelpunten in alle competities. Dat is beter dan onder andere Paulo Dybala (26), Edin Dzeko (24), Falcao (24), Raheem Sterling (23) en Gonzalo Higuain (23).

De andere Belgen staan wat verder. Dries Mertens scoorde 22 keer voor Napoli, Eden Hazard 17 keer voor Chelsea, Kevin De Bruyne 12 keer voor Man City, Cyriel Dessers 12 keer voor Utrecht en Thorgan Hazard 11 keer voor Borussia Mönchengladbach.