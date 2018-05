Onderzoek naar overlijden van 6 maanden oude baby bij kinderopvang in Aalst

Aalst - De politie van Aalst en het parket van Dendermonde onderzoeken het overlijden van een baby, afgelopen vrijdag bij een onthaalgezin in Aalst. Het jongetje maakte hoge koorts. Een ziekenwagen en MUG kwamen nog ter plaatse maar konden de baby niet redden.

Patrick M. en zijn vrouw begrijpen niet wat er met hun zoontje Daniel is gebeurd. Vrijdag werd de baby van zes maanden oud plots erg ziek in de crèche waar hij ’s ochtends werd afgezet. Een ambulance en een MUG kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De ouders vragen het gerecht om alles te doen om de waarheid aan het licht te brengen.

De crèche is tijdelijk gesloten. De uitbaters zitten zelf ook in zak en as, ook al wijst niets erop dat zij in de fout zijn gegaan. Volgens de politie hebben ze correct gehandeld door de hulpdiensten te verwittigen. Ze mogen, in het belang van het onderzoek, geen verdere verklaringen afleggen.

Het jongetje, amper een half jaar oud, was vorige week al eens ziek naar de opvang gebracht. Daar verwittigden ze toen de ouders dat de baby te ziek was om nog te blijven. Maar vrijdag kwam het jongetje er weer. Opnieuw was hij doodziek en maakte hij koorts. Hoge koorts.

Omdat de verantwoordelijke zag dat de toestand van de baby plots fel achteruitging en hij de ouders niet kon bereiken, alarmeerde hij de hulpdiensten. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse. Maar verdere hulp kon niet meer baten.

Geen wiegendood

Politie en parket geven voorlopig geen commentaar. De doodsoorzaak van het jongetje is nog niet bekend. Op het lichaampje werden geen uiterlijke kenmerken gevonden die kunnen wijzen op geweld. Ook wiegendood wordt uitgesloten. Het kind was wakker toen de oppas zag dat het plots niet goed ging.

De wetsdokter, aangesteld door het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, probeert nu de exacte oorzaak van het overlijden vast te stellen. Het lichaampje is nog niet vrijgegeven en de ouders zijn verhoord.