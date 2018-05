LIVE. Bondscoach Roberto Martinez spreekt de pers toe in Tubeke

De Rode Duivels hebben hun laatste vrije weekend achter de rug. De focus ligt vanaf nu dus volledig op het WK in Rusland. Maandag om 15u00 spreekt bondscoach Roberto Martinez de pers toe in Tubeke. Er zal nog in twee groepen gewerkt worden op training, vanaf dinsdag komt de focus stilaan op de oefeninterland van komende zaterdag tegen Portugal te liggen.