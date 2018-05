Hoelang duurt het eigenlijk vooraleer het in een geparkeerde auto gevaarlijk warm wordt?

Amper één uur. Zo lang duurt het volgens een wetenschappelijke studie vooraleer de temperatuur in een geparkeerde auto hoogtes bereikt die dodelijk zijn voor een kind. Zelfs een plekje in de schaduw is niet veilig.

Een Amerikaanse studie die zopas verscheen in het tijdschrift met de toepasselijke naam Temperature, toont aan dat de temperatuur in een geparkeerde auto al na een uur zo hoog is opgelopen dat een kind er wellicht in zou sterven. Zelfs een voertuig in de schaduw bereikt na twee uur gevaarlijk hoge temperaturen.

De onderzoekers gingen ervan uit dat een peuter mogelijk lichamelijke schade oploopt zodra de temperatuur in de wagen 40 graden bereikt. Vanaf dat punt kan het lichaam de temperatuur niet meer reguleren, wat orgaanfalen, hersenbeschadiging of zelfs een overlijden tot gevolg kan hebben. De lichaamstemperatuur van kinderen stijgt sneller dan die van volwassenen en een kinderlichaam koelt minder makkelijk weer af, waardoor kinderen extra gevoelig zijn voor hitte.

Ruim 46°C

Om te bepalen hoe lang het duurt voor een auto gevaarlijk warm wordt, parkeerden de onderzoekers zes auto’s op verschillende momenten in juni en juli op een parking in Tempe, Arizona. Twee grijze gezinswagens en een wit minibusje werden in de zon geparkeerd en identieke exemplaren kregen een plekje in de schaduw. Ze maten de effecten van de hitte in de auto’s en vergeleken die resultaten met berekeningen over hoe de temperaturen het lichaam van een hypothetisch jongetje van twee jaar oud zouden beïnvloeden.

Uit het onderzoek bleek dat de kleinere auto het snelst een gevaarlijke temperatuur bereikte. Het minibusje warmde het traagst op, maar de gemiddelde temperatuur na een uurtje in de zon bedroeg ook daarin ruim 46°C. Het dashboard, de zetels en het stuur waren zelfs nog warmer. Zelfs na een uur in de schaduw was de temperatuur gemiddeld al opgelopen tot bijna 38°C.

Volgens de wetenschappers betekent dit dat de lichaamstemperatuur van een kind gevaarlijk hoog kan oplopen na amper een uur in de zon en minder dan twee uur in de schaduw. Het effect van de warmte hangt natuurlijk af van het kind in kwestie, de auto en de buitentemperatuur. De onderzoekers waarschuwen daarom nog eens extra om kinderen nooit alleen in een geparkeerde auto achter te laten.