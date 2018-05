Gevonden obus gestolen nog voor ontmijningsdienst ter plaatse is

Bocholt - Ontmijningsdienst DOVO en politie roepen daders en/of getuigen op van de diefstal van een obus langs het kanaal van Bocholt. Hoe gevaarlijk zo een oorlogstuig kan zijn, bleek vorige week nog. Toen stierf een 38-jarige man door een ontplofte obus.

Politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal) kreeg zondag omstreeks 15 uur een oproep dat iemand een obus (oorlogstuig) had gevonden aan het kanaal aan de Kreyelerweg in Bocholt.

“Het was een voorbijganger die het tuig aantrof. In afwachting van de komst van DOVO, die door de politie werd verwittigd, werd de site onmiddellijk afgezet. Omstreeks 21 uur, toen de ontmijningsdienst ter plaatse was, bleek dat de obus verdwenen was”, zegt Bruno Coppin van het parket Limburg.

DOVO waarschuwt voor het potentieel gevaar en raadt aan om de politie te contacteren bij aantreffen van deze of andere oorlogstuigen.

“In dit geval gaat het om een afgevuurd projectiel met gewapend ontstekingsmechanisme. Elke aanraking of verplaatsing kan gevaarlijk zijn”, waarschuwt DOVO. Het manipuleren van dergelijk oorlogstuig is specialistenwerk. Vooral omdat men vaak niet met het blote oog kan zien in welke toestand de obus zich bevindt.

Vorige week vrijdag stierf nog een 38-jarige man in Tielttoen hij een gevonden obus met een slijpschijf probeerde open te zagen.

Brandwonden

DOVO behandelt gemiddeld 3.200 oproepen per jaar in het kader van ophaling van historische munitie. Vooral in de Westhoek kijken landbouwers en aannemers nog maar weinig op als ze een obus vinden.

“Toch is het zeker niet ongevaarlijk. Naast het evidente ontploffingsgevaar kan je brandwonden oplopen door lekkend yperiet. Dat is niet zichtbaar en de brandwonden beginnen zich pas uren na contact te manifesteren. Oude munitie is veel gevaarlijker dan je zou denken”, zegt DOVO.

Van de 253 ton explosieven die vorig jaar in België werden opgegraven werd het grootste deel in Poelkapelle opgeslagen en ontmanteld.