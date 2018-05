Auto rijdt mensen aan bij uitgang club: één dode, meerdere gewonden

Een auto is zondagavond ingereden op een groep mensen voor de ingang van Salisbury Club in Stockport, een deelgemeente van Manchester. Daarbij kwam één man om het leven en vielen meerdere gewonden.

De politie is een moordonderzoek begonnen naar de feiten, die zich zondagavond rond middernacht afspeelden aan de club. Een zwarte Audi A4 reed in op een groep mensen en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Wat verder werd de wagen teruggevonden, de bestuurder was gevlucht.

Eén man kwam om het leven en meerdere mensen raakten gewond.

De politie benadrukt in Britse media dat het incident niet behandeld wordt als terreurgerelateerd.