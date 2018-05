Er is de populaire petitie tegen Ramos, maar er is er ook eentje om het WK uit te stellen… voor blessure van cultheld

Sergio Ramos heeft slachtoffers gemaakt tijdens de Champions League-finale. Mohamed Salah moest geblesseerd het veld verlaten na een ingreep van de Spanjaard en ook Liverpool-doelman Loris Karius incasseerde klappen. Een online petitie om Ramos te straffen voor zijn fout op Salah heeft ondertussen de 300.000 handtekeningen overschreden en blijft zienderogen aan participanten winnen. Maar er is ook een andere opmerkelijke petitie gestart.

Een zuivere ippon. Zo werd de actie van Sergio Ramos bij Mohammed Salah omschreven. De Spanjaard legde de Egyptenaar vakkundig neer, zijn arm in klemhouding. De Egyptenaar is ervan overtuigd dat hij het WK zal halen, maar voetbalfans van over de hele wereld willen Ramos gestraft zien.

Er werd daarnaast nog een petitie gestart, deze keer om het WK uit te stellen. Daarvoor hebben de opstellers een naar eigen zeggen héél goede reden. “Wij zijn niet onredelijk”, klinkt het. “Wij beseffen dat blessures tot de realiteit van het voetbal horen. Wij stellen dan ook niet voor dat het WK wordt afgelast. Wij wensen gewoon dat het tornooi wordt uitgesteld tot Nicklas Bendtner fit genoeg is om te spelen. Wij staan ook open voor een WK waarbij er op één been gespeeld wordt.”

Foto: BELGAIMAGE

Jawel, u leest het goed: Nicklas Bendtner. De Deen raakte zondag geblesseerd tijdens de wedstrijd tussen Rosenborg en Brann Bergen. ‘Lord’ Bendtner moest in tranen vervangen worden met een dijblessure en dreigt het WK te missen met Denemarken. “Het zal een race tegen de klok worden”, was er bij Rosenborg te horen.

Bendtner is meer bekend om zijn fratsen naast het veld dan zijn prestaties op het groene gras. In Denemarken en ver daarbuiten is hij daardoor uitgegroeid tot een cultheld. De 30-jarige spits speelde een tijd lang bij Arsenal, en voetbalde ook voor onder andere Juventus en Wolfsburg.

