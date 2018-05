Olifantje Qiyo, zus van Kai-Mook, plots overleden in Planckendael: “Vreselijk is het”

In de zoo van Planckendael is in de nacht van zondag op maandag geheel onverwacht het Aziatische olifantje Qiyo, de zus van Kai-Mook, overleden. Het jonge dier was nog geen drie jaar oud. “Iedereen is er van aangedaan.”

Zondag merkten de verzorgers op dat Qiyo zich niet gedroeg zoals gewoonlijk. Ze was loom en had geen eetlust. Toen dit gedrag aanhield werd de dierenarts ingeschakeld voor een onderzoek. Hij kon echter geen directe oorzaak vinden voor het afwijkende gedrag. Bovendien leken haar vitale functies in orde. Uit voorzorg besloten de verzorgers toch ’s nachts het olifantje in de gaten te houden, meldt de zoo in een persbericht.

Foto: Zoo Planckendael

Aan het begin van de ochtend verslechterde Qiyo’s situatie plots, waarna ze om 06.00 uur is overleden. De doodsoorzaak is voorlopig nog onduidelijk. “Bij het ontbreken van duidelijke symptomen en bij zo’n snel overlijden voel je je als dokter machteloos. Vreselijk is het”, zegt dierenarts Francis.

Herpes

Er wordt gevreesd dat het om olifantenherpes gaat. Jonge olifanten tussen twee en acht jaar zijn extra gevoelig voor dit virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Het virus is slapend aanwezig bij alle olifanten. De dieren sterven onverwachts en op korte tijd. Heel wat Europese dierentuinen hebben al een olifantje aan het virus moeten afgeven en ook in de natuur komt het virus voor.

Olifanten hebben afscheid genomen

Qiyo is de dochter van Phyo Phyo en werd in Planckendael geboren op 16 juni 2015. Ze was de zus van Kai-Mook en Tarzen, die net geen twee maanden oud is. “Ze bekommerde zich altijd heel lief om haar broertje. Ze nam hem overal mee en droeg zorg voor hem. Ze speelde vrolijk met alle kleintjes. Ze was een echt speelkameraadje. Net als de verzorgers, rouwt de olifantenfamilie om haar dood. De olifanten hebben vanochtend afscheid genomen van Qiyo. Ze deden dit door te ruiken en te voelen. Ze tastten met hun slurf Qiyo af. De tempel is vandaag niet open om zowel de olifantenfamilie als de verzorgers tijd te geven om afscheid te nemen”, klinkt het in een persbericht.

Iedereen aangedaan

Het personeel van het dierenpark is aangeslagen, zegt de coördinator van Planckendael: “We hebben vannacht bij haar gewaakt en haar veel laten drinken om haar vochtgehalte op peil te houden, maar het was tevergeefs. Haar plotse overlijden doet me vreselijk pijn. Ik zal haar ontzettend missen. Ik heb haar geboren zien worden. Iedereen is er van aangedaan.”

De olifantenkudde in Planckendael telt vijf volwassen vrouwtjes die in leeftijd allemaal de gevarenzone voorbij zijn: Dumbo, Yu Yu Yin, Phyo Phyo, May Tagu en Kai-Mook. De drie laatsten hebben allemaal een baby. De oudste, Suki, is bijna zes maanden oud. Tun Kai is vijf maanden en Tarzen van nog geen twee maanden.