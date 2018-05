Te veel fouten, meneer de president: hier is uw brief terug

In plaats van vereerd te zijn, was Yvonne Mason onaangenaam verrast toen ze een persoonlijke brief ontving van de Amerikaanse president. Deels door de boodschap van Donald Trump maar vooral toch door het grote aantal schrijffouten. Mason, een gewezen lerares Engels, haalde dan ook meteen haar rode pen boven.

Mason schreef in februari eerst zelf een brief naar het Witte Huis. Als gewezen leerkracht maakte ze zich na de zoveelste schietpartij in een middelbare school zorgen over de veiligheid van leerlingen in scholen. Ze deed in haar brief naar de president enkele voorstellen om wapengeweld in scholen te voorkomen en vroeg en vroeg hem om rekening te houden met wat de overlevenden te zeggen hadden over de gebeurtenissen.

Op 15 mei kreeg Mason een persoonlijk antwoord in de bus. Helaas met een groot aantal taalfouten. “Wanneer je brieven krijgt van de hoogste overheidsinstanties verwacht je dat ze tenminste correct geschreven zijn”, vertelde ze aan een lokale krant in South-Carolina. De president heeft het blijkbaar vooral moeilijk met hoofdletters. In de brief, die door Mason op Facebook werd gezet, staan woorden als state en nation met een hoofdletter geschreven terwijl ze in het Engels zonder hoofdletter worden geschreven.

Verder bekloeg de ex-lerares zich erover dat de president heel vaag en algemeen bleef in zijn bewoordingen. De president verwees in zijn brief vaak naar ‘agencies’ en ‘the law’ terwijl Mason wou weten over welke agentschappen en wetten het dan wel precies ging. “Het antwoord ging niet in op de voorstellen en vragen die ik in mijn brief schreef”, vertelde ze aan de krant.

Mason gaf toe dat de brief door een medewerker van de president geschreven zou kunnen zijn. Maar toch is Trump, die de brief ondertekende, volgens haar verantwoordelijk voor de communicatie van zijn departement. De geëngageerde lerares schreef eerder al naar andere politici en was steeds heel tevreden over de spelling en het woordgebruik in de antwoorden die ze kreeg.

Trump krijgt regelmatig kritiek op de spelfouten in zijn tweets, maar wat vele critici echt zorgen baart is dat hij ook fouten maakt in zijn officiële communicatie. Zelfs zijn brief naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, was niet vrij van fouten.