Activisten brengen “tragedie van Gaza” tot aan deur EU-ministerraad

Brussel - Activisten van het online campagnenetwerk Avaaz hebben maandag meer dan 4.500 paar schoenen neergezet op het Jean Reyplein, in het hart van de Europese wijk in Brussel. Elk paar verwijst naar een dode die sinds 2009 gevallen is in de Gazastrook. De actie komt er op het moment dat de Europese buitenlandministers in een aanpalend gebouw het geweld bespreken waarbij op 14 mei meer dan 60 Palestijnen om het leven kwamen.

Deze “installatie van schoenen stelt de mensen voor die niet meer kunnen gaan”, luidt het bij Avaaz. De ngo verzamelde ongeveer 425.000 handtekeningen voor een petitie waarin de wereldleiders opgeroepen worden “de grote Israëlische bedrijven te sanctioneren tot de Palestijnen volle en gelijke burgerrechten krijgen”.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de situatie in Gaza maandag tijdens hun lunch. Alle 28 lidstaten zijn het erover eens dat een tweestatenoplossing de beste uitweg is voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar over de modaliteiten is er meer onenigheid.

Zo stuurden op 14 mei vier landen een vertegenwoordiging naar de plechtigheid naar aanleiding van de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, terwijl de meeste andere landen zeer kritisch staan tegenover de verhuis uit Tel-Aviv. Het is precies die verhuis die aanleiding gaf tot het geweld waarbij meer dan 60 Palestijnen neergeschoten werden door de Israëli’s.