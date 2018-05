Kinderen van migranten in EU hebben minder kansen

Brussel - Ondanks een lichte verbetering hebben kinderen van migranten het in de Europese Unie nog steeds moeilijker dan andere kinderen. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die maandag in Brussel voorgesteld werd.

Kinderen die in de EU geboren zijn, maar van wie de ouders uit een niet-EU-land komen, hebben in veel EU-landen een kleinere kans om een diploma secundair onderwijs te halen. Volwassenen wiens ouders buiten de EU geboren zijn, zijn bovendien vaker werkloos dan mensen wiens ouders in Europa geboren zijn.

De kinderen van migranten zijn wel beter geïntegreerd dan hun ouders, zowel met het oog op het behalen van een diploma als op de arbeidsmarkt, klinkt het.

Volgens de OESO heeft 11 procent van de kinderen jonger dan vijftien jaar in de EU ouders die buiten de Unie geboren zijn. Bij de 15- tot 34-jarigen is dat 9 procent.