Zo ging het er aan toe op de open training van de Rode Duivels

Maandag hielden de Rode Duivels een open training in Tubeke. De selectie is zo goed als voltallig, alleen doelman Simon Mignolet ontbreekt nog. Sinds vandaag beginnen de Duivels aan de echte voorbereiding voor het WK in Rusland dat start op 14 juni.

De Rode Duivels trainen vandaag in twee groepen. Acht spelers die vorige week al arriveerden in Tubeke trainden om 16u buiten. Thorgan Hazard en Jan Vertonghen zijn er ook al een week bij, maar trainen nog individueel. De rest die vorige week nog op vakantie was, werkt individueel of in kleine groepjes.