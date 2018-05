Liverpool-trainer Jürgen Klopp verloor afgelopen zaterdag met zijn ploeg de finale van de Champions League tegen Real Madrid . De Duitse coach liet dat echter niet aan zijn hart komen en ging feestend de nacht in. Al snel doken er filmpjes op van Klopp in de vroege uurtjes. Daarin zingt hij samen met enkele fans van Liverpool over de verloren finale. De trainer kon het verlies duidelijk snel relativeren.