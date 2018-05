In totaal 165 voetbalvelden vol bomen en struiken gekapt langs Vlaamse snelwegen

Je kan er niet naast kijken. Nogal wat snelwegbermen staan er opvallend kaal bij. Kan ook niet anders. De voorbije herfst- en winterperiode is maar liefst 118,34 hectare bos en struikgewas gekapt. Dat is zo veel als 165 voetbalvelden. Om het transmigranten moeilijker te maken om zich te verstoppen langs snelwegparkings. Maar vooral omdat het nodig is om de begroeiingen langs snelwegen gezond te houden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet in de periode 2017-2018 118,34 hectare kappen. Houthakbeheer, klinkt het.

“Bij deze vorm van bosbeheer worden struiken en bomen niet verwijderd, maar tot op de grond afgezaagd. Uit de stompen die blijven zitten, komen snel nieuwe scheuten tevoorschijn. Over een paar jaar staat er dan een nog meer gesloten groenscherm dan vroeger. In het andere geval, zonder deze grondige kappingen, zou de begroeiing bij de grond beetje bij beetje verdwijnen en zou het groenscherm niet meer volledig zijn”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Maar dat mensen schrikken als ze het zien gebeuren, begrijpt Veva Daniëls. “Het is drastisch en het valt heel hard op. Er zitten geen slechte bedoelingen achter. Dit is gewoon een andere manier om aan ecologisch bermbeheer te doen. Onze visie wordt trouwens ondersteund door het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt.”

Transmigranten

Het Agenschap Wegen en Verkeer laat ieder jaar kappingen doen. Maar de afgelopen winter werd er als nooit tevoren gezaagd en geknipt. In totaal moest 118,34 hectare groen er aan geloven. Als je weet dat een voetbalveld (Uefa-norm) 7.140 vierkante meter groot is, komt dat neer op 165 voetbalvelden die gekapt zijn. Het meeste daarvan in Limburg (34,57 hectare), gevolgd door Vlaams-Brabant (26,19 hectare) en Oost-Vlaanderen (21,89 hectare), zo antwoordde Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Peter Van Rompuy (CD&V)

Tijdens het kapseizoen 2016-2017 werd langs Vlaamse snelwegen 109,49 hectare gekapt, het dubbele dan vier jaar geleden toen dat maar 51,78 hectare was.

Op sommige plaatsen wordt er gekapt op vraag van de politie. Het gaat om plaatsen waar geregeld transmigranten in vrachtwagens proberen te klimmen om zo als verstekeling in Groot-Brittannië te geraken. Door het groen weg te halen, hebben ze minder plaatsen om zich te verstoppen.